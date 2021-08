3000 Fahrzeuge an einem Tag

Von André Best

Der Waldhof ist eine kleine Straße. Mit Ende der Sommerferien wird sie gesperrt. Die Haupteinfahrt in die Altstadt – zumindest war sie das jahrelang für viele Autofahrer und den Lieferverkehr – wird am Mittwoch, 18. August, zu einer reinen Fahrradstraße.

Einfahrt zur Bielefelder Altstadt wird am 18. August gesperrt – Messergebnisse liegen jetzt vor

Die Maßnahme ist Teil des Projekts „Altstadt-Raum“. Bis Februar 2022 läuft die Sperrung testweise. Sie soll wie viele andere Maßnahmen auch (Straßensperrungen, Tischtennisplatten, Bäume usw.) die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Altstadt stärken und ein Piazza-Feeling in die Stadt bringen – so lautet die Absicht der rot-grün-roten Ratsmehrheit.