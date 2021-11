300.000 Euro an Fördergeldern

„Kinder in Bewegung“ heißt eine Broschüre, die den Eltern und Kindern ein Wegweiser durch die große Palette der Sportangebote für die Jugend in Hüllhorst sein soll. Erstellt wurde sie in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund (KSB) Minden-Lübbecke, den Hüllhorster Vereinen und dem Gemeindesportverband (GSV). Letzterer hatte jüngst zur Delegiertenversammlung in die Wiehentherme Struckmeyer eingeladen.

Als Gast konnte Vorsitzender Markus Obermeier Helmut Schemmann vom KSB begrüßen, der dem GSV besagte Broschüre überreichte. Darin sind Informationen über alle möglichen sportlichen Aktivitäten mit Terminen, Ansprechpartnern und Sportstätten zusammengetragen. Die Broschüre kann im GSV-Büro angefordert werden, erreichbar von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 12 Uhr, Telefon 05744/2060, E-Mail susanne.halstenberg@gsv-huellhorst.de. Sie wird aber auch im Rathaus, in den Kitas und Schulen verteilt.

Helmut Schemmann vom Kreissportbund Minden-Lübbecke (Mitte) überreicht die neue Broschüre an Jugendwart Carsten Vogt (links) und Vorsitzenden Markus Obermeier. Foto: Gemeindesportverband Hüllhorst

Helmut Schemmann hatte an diesem Abend aber noch eine weitere erfreuliche Aufgabe. Über das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2020“ wurden 300.000 Euro für verschiedene Vereine der Gemeinde Hüllhorst bereitgestellt, die die Zuschüsse für diverse Sanierungen ausgegeben haben. Im Zuge dessen erhielten der SV Hüllhorst-Oberbauerschaft, der TC Tengern und der Reiterverein Herzog Wittekind-Oberbauerschaft Schilder mit der Aufschrift „Moderne Sportstätte 2020“ mit der Bitte des KSB, diese an den sanierten Vereinsgebäuden anzubringen. Auch der SV Schnathorst gehört zum Kreis der Fördergeldempfänger. Bei dessen Einweihung des sanierten Vereinsheims am Aschenplatz überreichte KSB-Präsident Prof. Dr. Jens Große persönlich das entsprechende Schild.

Bastian Brandt vom TC Tengern (links) nimmt aus den Händen von Helmut Schemmann Schilder entgegen, die auf das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2020“ hinweisen. Foto: Gemeindesportverband Hüllhorst

Auf der Tagesordnung stand auch der Jahresbericht des GSV-Vorsitzenden. Die Vorstandswahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Erster stellvertretender Vorsitzender ist Oliver Gesel, der einstimmig wiedergewählt wurde; Jugendwart ist Carsten Vogt und Geschäftsführerin Angelika Ring. Auch diese beiden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Kassenprüfer sind Charlotte Deerberg (Wiederwahl), Jochen Upheber (neu) und Bastian Brandt (neu).