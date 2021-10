300.000 Kilometer im Ehrenamt

Brakel

„Bürger fahren Bürger“ – unter diesem Motto ging die Bürgerbus-Idee am 17. Oktober 2011 in Brakel an den Start. Mehr als 300.000 Kilometer haben die etwa 30 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer seither zurückgelegt, etwa 70.000 Fahrgäste beförderte der Bürgerbus in den vergangenen zehn Jahren von einer der 41 Haltestellen in der Kernstadt zu ihrem Ziel. Am Wochenende feierte das Projekt seinen zehnten Geburtstag.

Von Silke Riethmüller