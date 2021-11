31-Jähriger wegen Missbrauchs angeklagt

Ein junger Mann vergeht sich an einem kleinen Kind. So etwas geschieht leider so oft, dass Strafprozesse mit dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern an den Gerichten zum Tagesgeschäft gehören. Von den Rahmenbedingungen dürfte der Fall, der jetzt von einer Jugendkammer des Landgerichts Bielefeld verhandelt wird, nichts Besonderes sein – in den Details schon.

Seit Montag steht ein 31 Jahre alter Bünder in Bielefeld vor Gericht: Er soll insgesamt zwölf Mal sexuelle Übergriffe auf ein Mädchen begangen haben. Die Anklage legt ihm zur Last, zwischen Oktober 2018 und März 2020 die zu Beginn des Tatzeitraums sechs Jahre alte Tochter einer Bekannten mehrfach gegen ihren Willen vehement geküsst und auf verschiedene Weise unsittlich berührt zu haben. In einem Fall soll er das Kind gar zum Oralverkehr veranlasst haben, ein Mal soll er ihm Geld angeboten haben, wenn es erneut einen Übergriff dulden werde. In drei weiteren Fällen, so steht es in der Anklageschrift, habe der 31-Jährige aufgrund einer „sexuell geprägten Vorliebe für Füße“ das Mädchen dazu bewogen, seine Schuhe und Socken auszuziehen, so dass er an seinen Zehen lutschen konnte – dies wertet die Staatsanwaltschaft als sexuelle Belästigung.