„31-Minuten-Vorgabe muss vom Tisch“

Keine Bewegung bei der Bahn in Sachen Ausbau der ICE-Strecke Bielefeld – Hannover zu einer Tempo 3o0-Trasse sieht Dirk Schitthelm, Sprecher der Bürgerinitiative WiduLand. „Die Deutsche Bahn hält an diesem Ziel fest. Das ist am Mittwoch bei einem nicht-öffentlichen Online-Regionaltreffen für den Bereich Minden, Porta, Bad Oeynhausen zum Thema Ausbau der Bestandsstrecke noch einmal deutlich geworden, an dem auch Vertreter unserer Initiative teilgenommen haben“, sagte Schitthelm dem WESTFALEN-BLATT.

Um das 31-Minuten-Ziel zu erreichen, müssten auch im Korridor der Bestandsstrecke die Gleise in größeren Abständen verlegt und größere Kurvenradien eingehalten werden, damit dort die notwendigen 300 Kilometer pro Stunde gefahren werden könnten, so der WiduLand-Sprecher. „Dies bedeute aber erhebliche Abrissmaßnahmen in diesem Korridor, möglicherweise auch von Häusern“, so Schitthelm. Er sieht WiduLand aufgefordert, rasch einen überregionalen Zusammenschluss der verschiedenen Initiativen herzustellen, um gemeinsam nach Berlin zu gehen. „Dort muss dann von der 31-Minuten-Vorgabe abgerückt werden, wenn wir mit unserer Alternativ-Studie, die eine 41-Minuten-Vorgabe hat, einen Denkanstoß für weitere Planungen in diese Richtung geben wollen“, sagte er.