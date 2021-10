32-Jährige kommt von Straße ab und fährt gegen Baum

Lebensgefährliche Verletzungen hat eine 32-jährige Frau am Freitagabend bei einem Alleinunfall auf der Lübbecker Straße in Bünde erlitten. Laut Polizeibericht kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, bis dieses schließlich mit einem Baum kollidierte.

Frau erleidet lebensgefährliche Verletzungen – Lübbecker Straße in Bünde am Freitagabend gesperrt

In ihrem Bericht schreiben die Beamten: Am Freitag befuhr eine 32-jährige Fahrzeugführerin um 20.19 Uhr mit ihrem Pkw der Marke Fiat die Lübbecker Straße in Bünde, aus Richtung Hüllerstraße kommend, in Fahrtrichtung Spradow. In etwa in Höhe der Einmündung Allensteiner Straße kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, bis es schließlich mit einem Baum kollidierte.

Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Die Fahrzeugführerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Lübbecker Straße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde unter der Telefonnummer 05221 / 888-0 in Verbindung zu setzen.