32-Jähriger aus Höxter in Untersuchungshaft

Laut Polizei wird ein 32-Jähriger aus Höxter verdächtigt, mit dem Kokain illegalen Handel betrieben zu haben.

Nach der Durchsuchung wurde er vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Paderborn hat Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gestellt, den das Amtsgericht Höxter erließ. Die Ermittlungen zu dem Fall seien aber noch nicht abgeschlossen, auch gegen Angehörige werde ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag gemeinsam mit.

Gegen den 32-Jährigen haben die Beamten des Kriminalkommissariates in Höxter in den vergangenen Jahren bereits mehrfach wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. In einem Fall ist er rechtskräftig zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Spürhund sucht nach Rauschgift

Die Durchsuchung in dieser Woche hatte sich aufgrund von aktuellen Hinweisen ergeben. Dabei wurde auch ein Rauschgiftspürhund eingesetzt. Schließlich entdeckten die Ermittler in einem Zimmer unter anderem Kokain, Amphetamine, Marihuana und Haschisch in nicht geringen Mengen, außerdem wurde Bargeld sichergestellt. Aufgrund von Fluchtgefahr erließ das Amtsgericht Höxter den Haftbefehl gegen den 32-Jährigen.