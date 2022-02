320 Maßnahmen-Gegner unterwegs

Montags ist auch im Kreis Herford seit einigen Wochen Demotag. Zu so genannten Lichterspaziergängen treffen sich die Kritiker der Corona-Politik und ziehen – zumeist schweigend – durch die Innenstädte.

Demos in Herford und Bünde gehen weiter – erneut nicht angemeldet

Die Demos, hier in Bünde, werden fortgesetzt.

Nach Polizeiangaben waren am vergangenen Montagabend rund 200 Maßnahmen-Gegner in Bünde gezählt worden, in Herford wurde ihre Zahl auf 120 beziffert.

Laut Polizeisprecher Uwe Maser verliefen die beiden nicht angemeldeten Demos friedlich. Wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz wird aber in beiden Fällen gegen unbekannt ermittelt.