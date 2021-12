Für den Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch (Stand jeweils 11 Uhr) hat der Kreis Paderborn am Mittwoch 193 Corona-Neuinfektionen bekannt gegeben. In der vergangenen Woche waren es für den gleichen Zeitraum 196. Da den Angaben zufolge 297 weitere Erkrankte genesen sind, liegt die Zahl der Infizierten offiziell nun bei 2216. Am Dienstag waren es 2320.

Die 2216 aktiven Fälle verteilen sich wie folgt: Paderborn 1047 (dort seit diesem Mittwoch wieder eine Maskenpflicht in der Innenstadt), Delbrück 236, Salzkotten 205, Borchen 161, Hövelhof 120, Bad Lippspringe 118, Lichtenau 106, Büren 92, Bad Wünnenberg 67, Altenbeken 64.

Die Zahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden, ist um 89 auf 2931 gestiegen.

49 Corona-Erkrankte mit Wohnsitz im Kreis Paderborn werden derzeit in Krankenhäusern im Kreis behandelt, 19 von ihnen intensivmedizinisch, so die Kreisverwaltung im aktuellen Corona-Lagebericht (Dienstag: 46/19). Das DIVI-Intensivregister gibt für den Kreis Paderborn an, dass 63 von 69 Intensivbetten belegt sind (17 Covid-Fälle, davon 12 invasiv beatmet; Stand: 01.12., 17 Uhr, stündliche Aktualisierung, Erwachsenen-Intensivstationen).

1. Dezember 2021: Das Corona-Geschehen im Kreis Paderborn im Überblick. Foto: Kreis Paderborn

Inzidenzwerte

Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW und das Robert-Koch-Institut haben am Mittwochmorgen für den Kreis Paderborn eine Wocheninzidenz von 336,3 ausgewiesen (Datenstand: 0 Uhr), was 1037 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen entspricht. Beim LZG sind am Dienstag 283 Corona-Fälle aus dem Kreis Paderborn neu in die Statistik eingeflossen, davon datierte die Landeseinrichtung in Bochum 109 auf den Dienstag selbst (siehe unten: Melde- und Übermittlungsverzug). Am Vortag lag der Wert bei 297,7, am Mittwoch vor einer Woche bei 275,3 und vor einem Monat bei 78,2. Der Inzidenzwert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Der Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen liegt am 1. Dezember bei 289,1 (Vortag: 285,9) und in Deutschland bei 442,9 (452,2). Der Blick in die Paderborner Nachbarkreise ergibt nach LZG-Angaben folgendes Bild: Gütersloh 345,4 (359,9) – Hochsauerlandkreis 196,1 (185,7) – Höxter 187,5 (194,7) – Lippe 283,9 (272,4) – Soest 180,1 (181,4).

Der Kreis Paderborn veröffentlicht auf seiner Website (hier geht es direkt zum Dashboard) für die Städte und Gemeinden „kreiseigene Inzidenzwerte, die auf unseren veröffentlichten und berechneten Zahlen beruhen“ (Stand 1. Dezember, 11 Uhr): Altenbeken 428,3 (Vortag: 373,4) – Bad Lippspringe 341,3 (420,5) – Bad Wünnenberg 335,9 (327,7) – Borchen 682,7 (616) – Büren 307,7 (279,7) – Delbrück 412 (415,1) – Hövelhof 425,3 (450) – Lichtenau 454,9 (559,2) – Paderborn 362,8 (365,5) – Salzkotten 455,8 (419,8).

Blick auf die Altersverteilung

Nach Angaben des LZG sieht die Inzidenz im Kreis Paderborn wie folgt bei den verschiedenen Altersgruppen aus (Datenstand: 1.12, 0 Uhr).

0 bis 4 Jahre: 147,0

5 bis 9 Jahre: 740,5

10 bis 14 Jahre: 843,9

15 bis 19 Jahre: 438,9

20 bis 24 Jahre: 305,0

25 bis 29 Jahre: 263,8

30 bis 34 Jahre: 342,2

35 bis 39 Jahre: 421,4

40 bis 44 Jahre: 498,3

45 bis 49 Jahre: 326,1

50 bis 54 Jahre: 243,4

55 bis 59 Jahre: 291,1

60 bis 64 Jahre: 239,3

65 bis 69 Jahre: 203,0

70 bis 74 Jahre: 191,4

75 bis 79 Jahre: 181,7

80 bis 84 Jahre: 134,1

85 bis 89 Jahre: 156,5

über 90 Jahre: 112,7

Impfungen

Terminbuchung für die ständige Impfstelle in der Sälzerhalle in Salzkotten, die am 25. November ihre Arbeit aufnahm: Impfen geht dort nur mit Termin. Der Kreis teilte am 29. November mit: „Derzeit können keine Erstimpfungen und Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen) unter kreis-paderborn.de/impfen gebucht werden. Vereinzelt werden Termine abgesagt, die dann wieder im Buchungsportal zur Verfügung stehen. Alle, die erfolgreich einen ersten Impftermin in der Impfstelle gebucht haben und diesen wahrnehmen, bekommen im Anschluss einen Link per E-Mail für ihren Folgetermin zugesandt, um einen Termin für die Zweitimpfung zu buchen. Diese Folgetermine können also weiterhin über das Buchungsportal vereinbart werden.“ Mitzubringen sind ein amtliches Ausweisdokument, zum Beispiel der Personalausweis oder Reisepass, der Impfpass, soweit vorhanden, sowie die Krankenkassenkarte.

Angeboten werden montags bis mittwochs von 9 bis 17 Uhr sowie donnerstags und freitags von 12 bis 20 Uhr Termine für die erste, zweite und dritte Coronaschutzimpfung. Wer Probleme bei der Online-Terminbuchung hat, kann sich an die Hotline des Gesundheitsamtes unter 05251/308-3333 wenden (montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr, samstags von 12 bis 16 Uhr).

Auch in der Impfstelle in Salzkotten werden die mRNA-Impfstoffe Biontech (ausschließlich für alle zwischen 12 und 30 Jahren) und Moderna (für alle über 30 Jahren) angeboten. Aufgrund des kontingentierten Biontech-Impfstoffs durch das Bundesgesundheitsministerium (BGM) können keine Ausnahmen gemacht werden, da der Impfstoff für die jüngeren Jahrgänge gebraucht wird. Diese Regelung gilt auch für jene, die ihre Termine für die Auffrischungsimpfung in der Impfstelle in Salzkotten vor der Ankündigung des Ministeriums gebucht haben.

Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen) werden für alle ab 18 Jahren angeboten, bei denen entweder mindestens fünf Monate seit der Impfung mit Astrazeneca, Biontech oder Moderna vergangen sind oder frühestens vier Wochen nach der Impfung mit „Johnson & Johnson“.

Folgende mobile Impfaktionen (Impfen ohne Termin) stehen als nächstes an:

- Donnerstag, 2. Dezember, 15 bis 20 Uhr, St.-Liborius-Forum, Grube 3, Paderborn

- Freitag, 3. Dezember, 15 bis 20 Uhr, St.-Liborius-Forum, Grube 3, Paderborn

- Samstag, 4. Dezember, 11 bis 20 Uhr, St.-Liborius-Forum, Grube 3, Paderborn

- Montag, 6. Dezember, 15 bis 20 Uhr, Stadthalle Büren, Fürstenbergerstraße 1

- Mittwoch, 8. Dezember, 15 bis 20 Uhr, Lichtenau, Begegnungsstätte

- Freitag, 10. Dezember, 15 bis 20 Uhr, Friedrich-Spee-Gesamtschule, Weißdornweg 6, Paderborn

- Samstag, 11. Dezember, 10 bis 17 Uhr im dem Paderborner Dom

- Dienstag, 14. Dezember, 10.30 bis 16 Uhr, Uni Paderborn, Gebäude I, Warburger Straße 100

- Samstag, 18. Dezember, 11 bis 17 Uhr, Schützenhalle, Schützenstraße 16, Bad Wünnenberg

- Samstag, 18. Dezember, 15 bis 20 Uhr, Schützenhalle Kirchborchen, Bohnenkamp 1, Borchen

- Sonntag, 19. Dezember, 14 bis 10 Uhr, Eggelandhalle, Gardeweg 8, Altenbeken

Angeboten werden die mRNA-Impfstoffe Biontech (von 12 bis 30 Jahren) und Moderna (über 30 Jahre). Organisiert werden die Termine von der „koordinierenden Covid-Impfeinheit“ (KoCI) des Kreisgesundheitsamtes in Zusammenarbeit mit dem DRK. Weder Termin noch eine Anmeldung sind erforderlich. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis und falls vorhanden, auch der Impfausweis. Durchgeführt werden sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen).

Advents-Impfen: Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach der Corona-Impfung bieten einige Praxen in Westfalen-Lippe jetzt extra Impftage in der Vorweihnachtszeit an. An allen vier Samstagen im Advent (noch kommend 4. Dezember, 11. Dezember, 18. Dezember) öffnen sie dafür zusätzlich ihre Praxen.Die Kassenärztliche Vereinigung stellt auf Ihren Internetseiten eine Übersicht aller Praxen, die an den Adventssamstagen impfen, zur Verfügung.

Hausärzte sind weiterhin erster Ansprechpartner für Impfungen. Für den Fall, dass jemand keinen festen Hausarzt haben, hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe eine Liste von Praxen veröffentlicht, die Impfungen auch für diese Gruppe anbieten. Die ständig aktualisierte Liste findet sich hier: r www.corona-kvwl.de/zweitimpfung.

Hintergrund

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr und am Samstag in der Zeit von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 zu erreichen. Beantwortet werden allgemeine Fragen zu Covid-19: www.kreis-paderborn.de/corona. Der Kreis Paderborn hat zudem eine Impfseite www.kreis-paderborn.de/impfen und eine Schnelltest-Seite inklusive Teststellen www.kreis-paderborn.de/schnelltest erstellt.

Unter www.corona-schutzimpfung.de ist ein Informationsangebot abrufbar, das bundeseinheitliche Informationen rund um die Schutzimpfung bereithält. Unter der Rufnummer 116117 werden Fragen rund um Corona-Schutzmaßnahmen und die -Schutzimpfung beantwortet – kostenlos, sieben Tage pro Woche, von 8 bis 22 Uhr.

Hier informiert die Bundesregierung zum Coronavirus und zur Corona-Schutzimpfung, und hier das Land Nordrhein-Westfalen: https://www.land.nrw/corona, Coronaschutzverordnung (in der ab dem 24. November gültigen Fassung).

Stichwort: Melde- und Übermittlungsverzug

Das LZG führt zum Meldeprozess auf seiner Website folgendes aus: „Dargestellt wird der jeweilige Meldestand, den die Gesundheitsämter entsprechend den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) anhand der örtlichen Meldungen feststellen und an das LZG übermitteln. Das LZG seinerseits leitet die Daten täglich im Laufe des Abends an das Robert-Koch-Institut (RKI) weiter, beide weisen einmal täglich zum Tageswechsel einen aktualisierten Stand aus. Dieser mehrstufige Meldeprozess ist vor allem in den örtlichen Gesundheitsämtern arbeits- und zeitaufwändig und unterliegt einer ständigen Qualitätssicherung. Daher kommt es immer wieder vor, dass die Angaben auf der örtlichen, der Landes- und der Bundesebene nicht vollständig deckungsgleich sind. Insbesondere ist es möglich, dass vor Ort bereits Informationen vorliegen, die noch nicht im Meldewesen weitergeleitet wurden.“