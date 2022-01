337 Menschen sind aktuell infiziert

Corona-Zahlen für den Kreis Höxter am Sonntag: Inzidenz bei 130,9 stabil – 171 Todesfälle – Blick in Nachbarkreise

Kreis Höxter

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist bei der Zahl von 130,96 am Neujahrstag auch am Sonntag stabil geblieben. Aktiv infizierte Menschen gibt es am 2. Januar 337 (+2). Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 8442 Frauen und Männern (+25) angegeben.

Von Michael Robrecht