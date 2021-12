34 Jahre lang Chronik geführt

Delbrück-Hagen

34 Jahre lang lag die Hagener Ortschronik vertrauensvoll in den Händen von Meinolf Hüllmann. An Rosenmontag 1987 führte er den ersten Eintrag aus: Am 2. März 1987 notierte er, dass in der ganzen Region und vor allem im Delbrücker Land heftiger Eisregen niedergegangen ist. Nun legt der engagierte Ortschronist sein Schreibgerät aus der Hand. Die Mitgliederversammlung des Heimatvereins Sudhagen wählte Wilfried Wolke zum neuen Ortschronisten.

Von Axel Langer