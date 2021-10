34 Kilo Müll gesammelt

Enger

Die Fridays- und die Parents- for future haben am Samstag Nachmittag in der Engeraner Innenstadt 34 Kilogramm Müll eingesammelt. Unterstützung erhielten die Umweltaktivisten bei der Aufräumaktion von mehreren Bürgern, die dem Zeitungsaufruf der Gruppen gefolgt waren.

Von Daniela Dembert