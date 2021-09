35 Prozent haben per Brief gewählt

In der Gemeinde Schlangen sind 7178 Bürger als Wahlberechtigte aufgerufen, bei der Bundestagswahl an diesem Sonntag, 26. September, ihre Stimme abzugeben. Viele Schlänger haben dies allerdings schon getan: Rund 35 Prozent haben an der Briefwahl teilgenommen.

Auf großen Plakaten werben die Parteien seit Wochen wie hier in der Ortsmitte in Schlangen um die Stimmen der Bürger. Rund 35 Prozent der wahlberechtigten Schlänger haben ihr Votum bereits per Briefwahl abgegeben. Insgesamt sind 7178 Wahlberechtigte aufgerufen. Die Wahllokale öffnen am Sonntag um 8 Uhr.

Im gesamten Kreis Lippe dürfen rund 268.000 Wahlberechtigte die Zusammensetzung des künftigen Deutschen Bundestages mitbestimmen. Landrat Dr. Axel Lehmann hat die Bürger aufgerufen, von ihrem im Grundgesetz verankerten Recht Gebrauch zu machen.

Claudia Weichert, Leiterin des Ordnungsamtes der Gemeinde Schlangen, sieht die Verwaltung für diesen Wahl-Sonntag gut aufgestellt. Am vergangenen Mittwoch wurden von ihr die Wahlvorstände und ihre Vertretungen im Bürgerhaus geschult. Viele Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sind am Sonntag im Einsatz. Insgesamt engagieren sich dieses Mal 98 Wahlhelfer.

„Wir haben in Schlangen 13 Urnen-Wahlbezirke“, erläutert Weichert. Die hohe Beteiligung durch Briefwahl hat dazu geführt, dass zwei Briefwahlbezirke eingerichtet wurden. Am Donnerstagabend lag die Briefwahlquote bei 35,11 Prozent, wie Weichert in der Ratssitzung bekannt gab. „Die Corona-Pandemie hat die hohe Briefwahlbeteiligung sicherlich noch einmal angeschoben, weil viele Menschen in dieser Situation nicht ins Wahllokal gehen wollen. Aber es gab schon einen Trend zu dieser Form der Wahlbeteiligung, weil auch ein Generationswechsel stattgefunden hat“, erklärt Claudia Weichert. Rund 600 der Schlänger Wahlberechtigten sind im Alter von 18 bis 25 Jahren.

Von 8 bis 18 Uhr sind die Wahllokale am Sonntag geöffnet. In Kohlstädt wurde das Wahllokal nicht in der Schützenhalle eingerichtet, sondern im evangelischen Gemeindehaus der Kirche, das auch barrierefrei zu erreichen ist.

Eine Besonderheit: Sollte – etwa durch die hohe Beteiligung der Briefwähler – in einem Urnen-Wahlbezirk die Situation eintreten, dass weniger als 50 Stimmzettel abgegeben werden, darf dieser Bezirk nicht ausgezählt werden. Der Vorstand des Wahlbezirks muss sich bei Claudia Weichert melden, die darüber die Wahlkreisleiterin im Wahlkreis 136, Anja Schaefers, in Höxter informiert. Sie entscheidet dann, mit welchem anderen Wahlbezirk der betreffende gemeinsam ausgezählt wird. Die Wahlurnen müssten dann dorthin transportiert werden.

Bei der Gemeinde Schlangen ist ein Telefon rund um Fragen zur Wahl eingerichtet. Es ist am Samstag von 9 bis 12 Uhr und am Sonntag von 7 bis 18 Uhr unter 05252/981133 erreichbar.

Bundestagswahl im Kreis Lippe

Die Menschen im Kreis Lippe wählen, wie bisher, in zwei Wahlkreisen – dem Wahlkreis 135 Lippe I und dem Wahlkreis 136 Höxter-Gütersloh III-Lippe II. Zum Wahlkreis 135 Lippe I gehören Bad Salzuflen, Barntrup, Blomberg, Detmold, Dörentrup, Extertal, Kalletal, Lage, Lemgo, Leopoldshöhe und Oerlinghausen.

Kandidaten für den Wahlkreis 136 Höxter-Gütersloh III-Lippe II – zu dem mit Schlangen auch Augustdorf, Horn-Bad Meinberg, Lügde und Schieder-Schwalenberg zählen – sind Christian Haase (CDU), Dr. Ulrich Kros (SPD), Tanja Kuffner (FDP), Klaus Lange (AfD), Niklas Riesmeier (Grüne), Alina Wolf (Die Linke), Annalena Thiel (Die Partei), Michael Schröder (Freie Wähler), Sandra Fröhlingsdorf (Die Basis)

