350 Besucher lauschen Livemusik

Nörde

Einen unterhaltsamen Abend mit grandioser Blasmusik haben am Freitag 350 Besucher in der Johann-Conrad-Schlaun-Halle in Nörde erlebt. Dem Musikverein Nörde war es gelungen, mit dem siebenköpfigen Ensemble „Innsbrucker Böhmische“ einen Top-Act der Blasmusik in das Schlaundorf zu holen.

Von Verena Schäfers-Michels