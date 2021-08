36 Jahre im Einsatz für die Menschen

Abschied von Pastor Thomas Friebel in der evangelisch-reformierten Kirche Schlangen

Schlangen

Nach 36 Jahren hat die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Schlangen am Sonntag Pastor Friebel mit einem Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. Viele Menschen waren gekommen, um „Danke“ zu sagen für seinen persönlichen Einsatz in der Gemeinde.

Von Nicole von Prondzinski