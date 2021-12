37 Jahre lang für andere da gewesen

Bielefeld

37 Jahre lang hat Dr. Günter Neundorf in der Praxis an der Oelmühlenstraße seine Patienten versorgt, 33 Jahre lang war er der Kult-Arzt des DSC Arminia. Am vergangenen Freitag hat der 74-Jährige seine Praxis für immer geschlossen. „Ich bin jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen und war immer für andere da. Jetzt muss ich lernen, für mich selbst da zu sein. Mal sehen, was daraus wird“, sagt Günter Neundorf mit Wehmut in der Stimme.

Von Arndt Wienböker