38 Jahre immer da, wenn‘s brannte

Der stellvertretende Löschzugführer des Zuges 3 der Löschgruppen Brenkhausen, Bödexen und Fürstenau, Stadtbrandinspektor Dieter Husemann, wird aus seiner Funktion entlassen. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen habe er selbst darum gebeten, teilt die Feuerwehr in einer Presseerklärung mit. In einer kleinen Feierstunde wurde Husemann jetzt durch den Leiter der Feuerwehr Höxter, Jürgen Schmits, verabschiedet.

Dieter Husemann ist kein Unbekannter im Bereich der Feuerwehr Höxter und darüber hinaus: Mit 18 Jahren trat er in die Feuerwehr Höxter, Löschgruppe Fürstenau, ein und hat seitdem eine beeindruckende Karriere als ehrenamtlicher Feuerwehrmann absolviert.

Nachdem er 1997 die Qualifikation zum Gruppenführer erlangte, übernahm er die Funktion des stellvertretenden Löschgruppenführers in Fürstenau. 2004 hat er am Institut der Feuerwehr NRW die Qualifikation zum Zugführer erlangt und übernahm dann auch die Funktion des Zugführers im Zug 3 der Feuerwehr Höxter.

Im Jahr 2009 wechselte er als stellvertretender Leiter der Feuerwehr in die Wehrführung und übernahm bereits im Jahr 2010 das Amt des Leiters der Feuerwehr Höxter. Dieses hatte er bis 2016 inne und kehrte dann wieder in die Zugführung und aktuell als stellvertretender Zugführer der Ortschaften Brenkhausen, Bödexen und Fürstenau zurück.

Neben seinen unzähligen Ehrungen auf Stadtebene hat Dieter Husemann 2009 nach 25 Jahren aktiver Tätigkeit das Feuerwehrehrenzeichen in Silber und 2019 das Feuerwehrehrenzeichen in Gold durch das Land NRW verliehen bekommen.

Wehmut

Alle diese freiwilligen Tätigkeiten über eine so lange Zeit von 38 Jahren, von denen er über 24 Jahre eine verantwortliche Funktion bekleidete, hat er gerne und mit der immer bestehenden Unterstützung seiner Familie neben seinem kräftezehrenden Beruf ausgeübt. Deshalb schauen alle mit ein wenig Wehmut auf diesen Schritt von Dieter Husemann, sich von den aktiven Ämtern in der Feuerwehr zurückzuziehen. Aber eine Erkrankung lasse ihm keine Wahl, so die Feuerwehr. Aber ganz wird er der Feuerwehr natürlich nicht den Rücken kehren. Wie er selbst sagt: „Nach Einsätzen muss es ja auch einen geben, der den Kaffee kocht und andere wichtige Dinge hinter dem Vorhang für die Feuerwehr macht.“

Deshalb wurde dem Wunsch entsprochen und Dieser Husemann durch den Leiter der Feuerwehr Höxter, Stadtbrandinspektor Jürgen Schmits, mit Aushändigung einer Urkunde aus der Funktion entlassen.

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation und der immer noch bestehenden Gefahr, dass durch Erkrankung von Einsatzkräften die einzelnen Einheiten geschwächt werden könnten, hat nur ein kleiner Kreis der Einheitsführer um Dieter Husemann teilgenommen. Auch der aktuelle Zugführer, Brandinspektor Olaf Dittrich, hofft darauf, dass in naher Zukunft dem Kameraden Dieter Husemann mit einer größeren Anzahl von Wegbegleitern die entsprechende Ehre zuteil werden kann.