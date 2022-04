393 neue Corona-Fälle im Kreis Höxter

Seit Beginn der Pandemie haben sich nach offiziellen Zahlen 30.663 Menschen im Kreis Höxter mit dem Virus infiziert. Experten gehen allerdings davon aus, dass die Zahl nur bedingt aussagekräftig ist und es eine Dunkelziffer gibt. Der Inzidenzwert lag am Freitag um Mitternacht bei 1595 und damit über dem Landesdurchschnitt von 1288. Erstmals seit langer Zeit fiel bereits am Donnerstag eine Stadtinzidenz, in diesem Fall in Steinheim, wieder unter die Marke von 1000 – am Freitag lag sie bei 824,3.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 433 aktiv Infizierte (+40), 41 Neuinfektionen, 1 weitere Genesene, Stadt-Inzidenz 1264,4.

Beverungen: 368 aktiv Infizierte (+28), 28 Neuinfektionen, 0 weitere Genesene, Inzidenz 1561,5.

Borgentreich: 307 aktiv Infizierte (+21), 22 Neuinfektionen, 1 weitere Genesene, Inzidenz 2035,1.

Brakel: 465 aktiv Infizierte (+52), 55 Neuinfektionen, 3 weitere Genesene, Inzidenz 1711,6.

Höxter: 820 aktiv Infizierte (+88), 90 Neuinfektionen, 2 weitere Genesene, Inzidenz 1725,8.

Marienmünster: 116 aktiv Infizierte (+10), 10 Neuinfektionen, 0 weitere Genesene, Inzidenz 1529,7.

Nieheim: 148 aktiv Infizierte (+29), 29 Neuinfektionen, 0 weitere Genesene, Inzidenz 1360,8.

Steinheim: 225 Infizierte (+20), 20 Neuinfektionen, 0 weitere Genesene, Inzidenz 824,3.

Warburg: 613 aktiv Infizierte (+72), 72 Neuinfektionen, 0 weitere Genesene, Inzidenz 1530,9.

Willebadessen: 189 aktiv Infizierte (+25), 26 Neuinfektionen, 1 weitere Genesene, Inzidenz 1300.

Land verlängert Frist zur Meldung

Das Gesundheitsamt des Kreises Höxter weist darauf hin, dass das Land NRW die Frist für Meldungen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht bis zum 5. April verlängert hat. Einrichtungs- beziehungsweise Unternehmensleitungen sowie Selbstständige müssen bis dann nicht erbrachte Nachweise einer vollständigen Impfung oder einer maximal 90 Tage zurückliegenden Genesung über das Internetportal des Landes melden. Das Land begründet die Verlängerung der Frist mit technischen Problemen bei der Nutzung des digitalen Meldeportals.

Bislang sind über das Portal 300 Meldungen über nicht erbrachte Nachweise einer vollständigen Impfung oder Genesung im Zusammenhang mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht an das Gesundheitsamt des Kreises übermittelt worden. „Mit Blick auf die vielen Menschen, die im Kreis Höxter im Gesundheitsbereich arbeiten, zeichnet sich auch hier eine sehr gute Impfquote ab“, ist Gesundheitsamtsleiter Dr. Ronald Woltering zuversichtlich.

Weitere Informationen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht sind auch auf der Corona-Sonderseite des Kreises Höxter unter www.corona.kreis-hoexter.de unter dem Punkt „Sie haben Fragen?“ zu finden.