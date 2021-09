3G-Kontrollen nicht machbar

Schlangen

Die Entscheidung naht: Am 22. September soll beschlossen werden, ob es in diesem Jahr einen Schlänger Markt geben wird. Das erklärte Claudia Weichert für die Gemeindeverwaltung am Donnerstagabend im Ausschuss für Soziales und Gesellschaft. Weichert zeigte auch Optionen auf, wie auf die kritische Verkehrssituation an der Rosenstraße reagiert werden könnte.

Von Uwe Hellberg