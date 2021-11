3G-Regel: OWL-Firmen beklagen Arbeitsaufwand

Paderborn/Bielefeld

Das neue Infektionsschutzgesetz mit Regeln für 3G am Arbeitsplatz ist am Mittwoch in Kraft getreten – und sorgt auch bei den Unternehmen in OWL für viel zusätzlichen Aufwand, wie eine Umfrage dieser Zeitung ergeben hat. Alle befragten Unternehmen begrüßten aber die neue Regel, weil sie dazu beitrage, dass sich das Infektionsgeschehen in Grenzen hält.

Von Paul Edgar Fels