3G-Regelung in Bus und Bahn

Mit dem Inkrafttreten des neuen Infektionsschutzgesetzes gilt von diesem Mittwoch an in NRW die 3G-Regel auch in Bussen und Bahnen. Fahrgäste, die geimpft oder genesen sind, müssen künftig einen entsprechenden Nachweis und einen Personalausweis dabei haben. In Bielefelder Bädern, Saunen und auf der Eisbahn gilt von Mittwoch an die 2G-Regel.

In Bielefelder Bussen und Bahnen gilt von Mittwoch an die 3G-Regelung.

Ungeimpfte Fahrgäste benötigen einen Nachweis über einen Schnell-Test einer Teststelle, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, und einen Personalausweis. Zugelassen ist außerdem ein PCR-Test, der 48 Stunden gültig ist.

Mobiel appelliert an alle ungeimpften Menschen zum eigenen Schutz und dem der anderen Fahrgäste, sich testen zu lassen.

Das Bielefelder Verkehrsunternehmen wird die Einhaltung der 3G-Regel stichprobenartig überprüfen und Schwerpunktkontrollen durchführen. Die Kontrollen werden von den Sicherheits- und Servicekräften von Mobiel durchgeführt, teilt das Unternehmen mit. Das Fahrpersonal wird diese Kontrollen nicht durchführen, da das zu Verspätungen führen würde und somit der Fahrplan nicht eingehalten werden könnte.

Mobiel ist berechtigt, Fahrgäste ohne den entsprechenden Nachweis nicht mitfahren zu lassen. Solche Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die außerdem mit Bußgeld geahndet werden kann. Ausgenommen von der Regelung sind Kinder sowie Schülerinnen und Schüler bis 18 Jahre, da diese regelmäßig in den Schulen getestet werden.

Cornelia Christian, Leiterin Kundenmanagement bei Mobiel, möchte am Wochenende eine erste Bilanz ziehen: „Wir schauen, wie die Kontrollen verlaufen und wo sie schnell durchzuführen sind. Der Schutz und das Sicherheitsempfinden unserer Fahrgäste stehen an erster Stelle.“ Die Verkehrsbetriebe weisen darauf hin, dass weiterhin mindestens eine medizinische Maske getragen werden muss, bitten aber darum, eine FFP2-Maske zu benutzen.

2G-Regelung im Freizeitbereich

Von Mittwoch an gilt im gesamten Freizeitbereich zudem die 2G-Regel. Bäder, Saunen und die Eisbahn in Bielefeld können damit nur noch von geimpften oder genesenen Personen genutzt werden. Besucherinnen und Besucher müssen somit in den Einrichtungen der Bielefelder Bäder beim Einlass einen Impf- oder Genesenen-Nachweis sowie einen Personalausweis vorlegen. Ausgenommen von der 2G-Regel sind wegen der regelmäßigen Testungen in den Schulen Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren.

Grundsätzlich gilt weiterhin: Besucher von Bädern, Saunen und der Eisbahn müssen den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Im Kassenbereich, in geschlossenen Räumen, in den Gängen bis zu den Umkleiden sowie in Warteschlangen ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes (OP-Maske oder FFP2-Maske) verpflichtend. Sollte absehbar sein, dass der Mindestabstand wegen der Anzahl der Gäste nicht mehr einzuhalten ist, behalten sich die Bielefelder Bäder vor, den Zugang in der jeweiligen Einrichtung vorübergehend zu stoppen.