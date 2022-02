40 Jahre im Vorstand gearbeitet

Delbrück

Zwei besondere Ehrungen sowie Wahlen zum Vorstand standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Vogelzucht- und Schutzvereins Delbrück im Vereinslokal Schnittker in Schöning. Fast von der ersten Stunde des Vereins an ist Karl Heinz Peitz dabei. Ein Jahr nach der Gründung im Jahr 1980 wurde er Mitglied und übernahm sofort Verantwortung in dem jungen Verein. Nun wurde Peitz für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Von Axel Langer