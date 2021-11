In abgewandelter Form hatte die Kolpingsfamilie die Aktion Rumpelkammer in diesem Jahr durchgeführt – nicht als Straßensammlung, sondern mit einer Sammelstelle auf dem Schützenplatz. „In welcher Art und Weise die Aktion im nächsten Jahr stattfindet, wird noch bekannt gegeben“, erklärte der Vorsitzende Ulrich Linn mit Blick auf anstehende Termine.

Die Aktion „Mein Schuh tut gut!“ wird am Samstag, 13. November, durchgeführt. Zwischen 9 und 12 Uhr können gut erhaltene Schuhpaare vor dem Schuhhaus Mues, Burggraben 71, abgegeben werden. „Auch den Kolping-Gedenktag mit Weihnachtsfeier bieten wir an, am Samstag, 11. Dezember, ab 17 Uhr im Kolpingraum des alten Hüffertgymnasiums“, kündigte der Vereinsvorsitzende an.

Nach Entlastung des Vorstandes wurden die Kassenführerin Claudia Kausch sowie auch die Kassenprüfer Guido Schüssler und Verona Mues wiedergewählt.

Mitglieder geehrt

Bei der Mitgliederehrung brachten es die zehn Jubilare auf 400 Jahre Treue zur Kolpingsfamilie. Jeweils 40 Jahre gehören die zehn Mitglieder der Gemeinschaft an: Uwe Beine, Heidi Blasius, Annegret Gerold, Peter Kausch, Hans-Peter Kuhaupt, Birgit Müller, Regina Mues, Günther Schmidt, Petra Vössing und Hans Wiedemann.

Die Ehrung gab den Mitgliedern einen guten Anlass, um gemeinsam Rückschau zu halten, auf die Entwicklung der Kolpingsfamilie und die veränderten Schwerpunkte sowie Herausforderungen im Wandel der Zeit. Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung erhielten die anwesenden Jubilare vom Vorsitzenden Ulrich Linn eine Urkunde mit Geleitwort von Adolph Kolping: Wer Gutes unternimmt mit Vertrauen auf Gott, hat doppelten Mut.