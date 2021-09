400 Oldtimer rollen im Standgas die Allee entlang

Großes Opeltreffen sorgt für Besucherandrang in Bad Driburg

Bad Driburg

René Möller wienert noch schnell die Scheiben seines Kadett C Aero. Das offene Fahrzeug hat er erst vor vier Wochen bekommen. Beim großen Alt-Opeltreffen in Bad Driburg am Wochenende stellte er ihn zum ersten Mal vor.

Von Marius Thöne