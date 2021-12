4000 Euro für jede Einrichtung

Die Kindergärten in Beverungen freuen sich über eine großzügige Spende der heimischen Spezialfabrik für Industriesiebe „Gustav Meister GmbH“. Gleich vier Einrichtungen profitieren von der Unterstützung.

An die Kita „Pari Sozial“ Sonnenbreite, das katholische Familienzentrum „Die Brücke“, das evangelische Familienzentrum „Groß für Klein“ und die Elterninitiative „Kita Pusteblume“ gehen jeweils 4000 Euro. „Anstatt in Weihnachtsgeschenke für unsere Partner und Kunden möchten wir das Geld regional einsetzen“, erklärt Firmenchef Manfred Meister. Und nachdem 2020 Jahr das DRK, der Beverunger Tisch und die Jugendfeuerwehr von dieser Idee profitiert haben, sind es in diesem Jahr die Kindergärten der Kernstadt.