4000 Euro für kranke Kinder

Michael Kamp, Vorsitzender des Kolping-Musikvereins Bad Lippspringe, konnte jetzt aus dem Benefizkonzert ein Rekordergebnis vermelden und einen Scheck in Höhe von 4000 Euro für die Arbeit des Vereins „Hilfe für das krebs- und schwerstkranke Kind“ überreichen.

„Vielen Dank für euer vorbildliches Engagement. Wir durften beim Benefizkonzert im Kongresshaus in Bad Lippspringe miterleben, wie begeisternd und gekonnt die musikalischen Darbietungen des Kolping-Musikvereins und der Buker Husaren und nicht zu vergessen der Tanzgruppe der Realschule St. Michael Paderborn waren“, so bedankte sich Marita Neumann (Hilfe für das krebs- und schwerstkranke Kind) beim Vorstand des Musikvereins. Darüber freute sich auch Schwester Bernadette M. Putz von der Kinderklink St. Louise in Paderborn.