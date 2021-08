4000 Häusern droht Überflutung

Herford

Der Deutsche Wetterdienst bezeichnet einen Niederschlag von 40 Millimetern in der Stunde als „extremes Unwetter“. Falls, wie im Juli diesen Jahres in Hagen, doppelt so viel Regen in einer Stunde fällt, würden in Herford 4000 Haushalte geflutet. Das sind genau ein Viertel aller Herforder Haushalte.

Von Stephan Rechlin