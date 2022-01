4000 Klagen wegen Quarantäne

Kann der Fleischindustrie eine vermeidbare Mitschuld an der Coronaverbreitung gerichtsfest nachgewiesen werden?

Minden

Dem Verwaltungsgericht Minden liegen etwa 4000 Klagen vor, in denen es um die Lohnfortzahlung von Menschen geht, die wegen Corona in Quarantäne geschickt wurden. Am Mittwoch verhandelte die 7. Kammer unter Vorsitz von Vizegerichtspräsident Dr. Hans-Jörg Korte die ersten drei Fälle.

Von Christian Althoff