4,2 – Kreis Paderborn nun in der neuen „Inzidenzstufe Null“

Das war vorhersehbar: Die Wocheninzidenz im Kreis Paderborn liegt auch am Freitag deutlich unter 10. Damit befindet sich der Kreis in der neuen „Inzidenzstufe 0“ des Landes. Mit der seit Freitag, 9. Juli, gültigen Fassung der Coronaschutzverordnung wagt Nordrhein-Westfalen einen großen Schritt in Richtung Normalität.

Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) und das Robert-Koch-Institut (RKI) haben am Freitagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 4,2 für den Kreis Paderborn ausgewiesen (Datenstand 0 Uhr). Das entspricht 13 Corona-Fällen (Vortag: 11). Am Donnerstag lag der Wert bei 3,6, am Freitag vor einer Woche bei 7,1 und vor einem Monat noch bei 32,5.

Beim LZG sind am Donnerstag drei Corona-Fälle neu in die Statistik eingeflossen, davon datiert die Landeseinrichtung in Bochum 1 auf Donnerstag selbst und 2 auf Mittwoch (Nachmeldungen; siehe unten auch: Melde- und Übermittlungsverzug). Die Paderborner Kreisverwaltung gab am Donnerstag bekannt, dass es nur noch 40 infizierte Personen gibt.

Aktualisierte Coronaschutzverordnung: Zurück zur Normalität

Angesichts der niedrigen Coronazahlen wagt Nordrhein-Westfalen einen großen Schritt in Richtung Normalität: Auch Disco, Kirmes und Volksfeste werden mit kleinen Auflagen wieder möglich. In vielen Bereichen fallen zudem Kontaktbeschränkungen, Masken- und Nachverfolgungspflichten – aber nicht überall. Möglich macht das eine neue „Inzidenzstufe Null“ in der aktualisierten NRW-Coronaschutzverordnung, die ab dem 9. Juli und bis zum 5. August gültig ist. „Die neue Inzidenzstufe ermöglicht eine weitgehende Normalisierung vieler Lebensbereiche“, betonte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Die schwarz-gelbe Regierung in Nordrhein-Westfalen geht nach Meinung der Kritiker aber ein zu hohes Wagnis ein.

Mit Negativtests und Hygienekonzept sind schon ab Freitag Lockerungen auch im Bereich Partyszene, Clubs und Freizeitvergnügen möglich, die eigentlich erst für den 27. August oder noch später vorgesehen waren. An allen Orten mit stabil niedriger Neuinfektionsrate sind nun beispielsweise wieder Diskotheken, Kirmes- und Sportveranstaltungen, Musikfestivals und Volksfeste erlaubt – allerdings mit Negativtests aller nicht geimpften oder genesenen Teilnehmer. Falls der Veranstalter den Zugang nicht kontrolliert, muss stichprobenartig überprüft werden, ob die Nachweise vorhanden sind.

Für manche Lockerungen muss auch die landesweite Inzidenz stabil unter 10 liegen – etwa für den Verzicht auf Kontaktnachverfolgung und Beschränkungen im Freizeitbereich sowie auf Messen, Märkten und im Innenbereich der Gastronomie.

Ab sofort sind Masken und Abstandhalten in vielen Bereichen nur noch eine Empfehlung. Die Maskenpflicht bleibt aber überall dort bestehen, wo Menschen, die sich noch nicht impfen lassen konnten, auf den Zugang angewiesen sind. Das gilt etwa für den Nah- und Fernverkehr samt Schülerbeförderung und Taxen, den Einzelhandel und Arztpraxen.

Neu eingeführt wird eine grundsätzliche Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz für Beschäftigte, die nach dem 1. Juli mindestens fünf Tage im Urlaub oder aus anderen Gründen nicht am Arbeitsplatz waren.

Die Stufe greift, sobald Kreise oder kreisfreie Städte an fünf Tagen hintereinander höchstens zehn Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aufweisen. Wird die Marke 10 an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, greifen wieder die strengeren Beschränkungen der höheren Inzidenzstufen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa TESTPFLICHT: Eingeführt wird eine grundsätzliche Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz für Beschäftigte, die nach dem 1. Juli mindestens fünf Tage im Urlaub oder aus anderen Gründen nicht am Arbeitsplatz waren. Am ersten Arbeitstag müssen alle, die nicht durchgeimpft oder genesen sind, einen Negativtest vorzeigen oder unter Aufsicht durchführen. Wer krank war oder vom Heimarbeitsplatz zurückkehrt, muss das nicht. „Jeder von uns hat im Urlaub in der Regel - sonst macht Urlaub ja auch gar keinen Spaß - Kontakte zu Menschen, die man sonst nicht trifft“, begründete Laumann die Neuregelung. Bei der „Rückkehr in die alte Welt“ sei deshalb ein Test zwingend. Probleme befürchtet der Minister nicht. „Da ich ja mal Maschinenschlosser war: Ich glaube, das wird unter Arbeitskollegen schon geregelt.“ Foto: Christoph Soeder/dpa MASKENPFLICHT: In vielen Bereichen werden Masken und Abstandhalten nur noch eine Empfehlung sein. Die Maskenpflicht bleibe aber in allen Bereichen bestehen, auf die Menschen, die sich noch nicht impfen lassen konnten, zwingend angewiesen seien, erläuterte der Minister. Das gelte etwa für den Nah- und Fernverkehr samt Schülerbeförderung und Taxen, den Einzelhandel und Arztpraxen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa SCHULEN: Auch in Schulen bleibt es mindestens in den ersten zwei Wochen nach den Ferien bei der Maskenpflicht. Schließlich seien hier besonders viele noch gar nicht geimpft und könnten bislang auch nicht geimpft werden - etwa die unter Zwölfjährigen, erläuterte Laumann. Foto: Annette Riedl/dpa EINZELHANDEL: In der Stufe Null entfällt die flächenmäßige Kundenbegrenzung im Einzelhandel. Die Maskenpflicht bleibt bestehen. Foto: Thomas Frey/dpa GASTRONOMIE: Servicekräfte in der Gastronomie müssen weiterhin eine Maske tragen oder regelmäßig negative Selbsttests vorlegen. Das gilt auch für andere Beschäftigte mit besonders nahem Kundenkontakt. Foto: Christoph Soeder/dpa VOLKSFESTE: Volks-, Stadt-, Dorf- und Schützenfeste sind ab Freitag wieder erlaubt, wenn die landesweite und die kommunale Inzidenz unter zehn liegen. Bei Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern müssen aber sämtliche nicht immunisierte Personen über einen Negativtest verfügen. Foto: Marcel Kusch/dpa KIRMES: „Jetzt ist sogar wieder Kirmes möglich“, freute sich Laumann. „Sie können das Karussell schon mal bestellen“, scherzte er. Die Ordnungsbehörden sollten die erforderlichen Testnachweise aber stichprobenartig kontrollieren und Aushänge sollten auf die Pflicht hinweisen. Foto: Swen Pförtner/dpa PRIVAT-PARTYS: „Sie können jetzt auch wieder Hochzeit feiern mit 200 Leuten“, sagte Laumann. „Die einzige Voraussetzung ist, dass die Leute einen negativen Test haben müssen.“ Foto: Felix Kästle/dpa SPORT: Die übliche Ausübung von Sport unterliegt in der Stufe Null keinerlei Beschränkungen mehr. Für Großveranstaltungen mit Tausenden Zuschauern gibt es abgestufte Schutzvorschriften. Foto: Bernd Thissen/dpa NACHIMPFUNG: „Dritt-Impfungen werden kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche“, sagte Laumann. Unklar sei aber noch, wann die Nachimpfungen fällig würden. Foto: Sven Hoppe/dpa CORONA-LAGE: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch in NRW nach Zahlen des Robert Koch-Instituts bei 5,8. Vier der 53 Kreise und kreisfreien Städte hatten noch eine zweistellige Inzidenz: Lippe (17,8), der Hochsauerlandkreis (15), Düsseldorf (14,8) und Köln (10,6). Am besten sah es in Mülheim an der Ruhr aus, wo binnen sieben Tagen keine einzige Neuinfektion erfasst worden war - die Inzidenz lag also bei null. In Remscheid war es eine einzige Neuinfektion gewesen, das ergab eine Inzidenz von 0,9. Foto: Robert Michaell/dpa-Zentralbild/dpa KRANKENHÄUSER: Die Situation in den Krankenhäusern sei „ziemlich entspannt“, bilanzierte Laumann. Derzeit müssten hier noch 249 Menschen mit Covid-Infektionen stationär behandelt werden; 113 von ihnen auf Intensivstationen; und 84 dieser Patienten in der Beatmung. Foto: Stephanie Pilick/dpa IMPFUNGEN: In den Impfzentren in NRW seien in dieser Woche noch rund 150.000 Termine frei und rund 212.000 vergeben, berichtete Laumann. „Das heißt, die Menschen haben überhaupt kein Problem, einen Impftermin zu buchen“. Kommende Woche könnten noch mehr als 300.000 Termine vereinbart werden. Erstmals bestimme nicht mehr die Verfügbarkeit der Vakzine die Menge der Impfungen, sondern die Anzahl der Impfwilligen sei ausschlaggebend. „Das ist eine besondere, neue Situation.“ Foto: Sven Hoppe

Inzidenzwerte im Kreis Paderborn und Schwellenwerte im Bund und in NRW

Angesichts sinkender Corona-Zahlen waren in NRW bereits Ende Mai Öffnungen und Lockerungen in zahlreichen Bereichen erlaubt worden. Am 21. Juni folgten weitere. Die aktuelle Coronaschutzverordnung (PDF auf der Website des Landes) enthält nun vier Stufen von Inzidenzwerten, die unterschiedliche Schutzmaßnahmen für die Kommunen vorsehen: Stufe 0 (7-Tage-Inzidenz von höchstens 10), Stufe 1 (10 bis 35), Stufe 2 (35 bis 50) und Stufe 3 (über 50).

In der aktuellen Coronaschutzverordnung (§ 1, 4) heißt es: „Die Zuordnung zu einer höheren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Kalendertagen überschritten wird, mit Wirkung für den übernächsten Tag. Abweichend davon erfolgt die Zuordnung beim Übergang von der Inzidenzstufe 0 zur Inzidenzstufe 1 erst, wenn der Grenzwert an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird; nur wenn ein nicht lokal begrenzter und dynamischer Anstieg vorliegt, kann das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales diese Frist mit gesonderter Begründung auf bis zu drei Tage verkürzen. Die Zuordnung zu einer niedrigeren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Kalendertagen unterschritten wird, mit Wirkung für den übernächsten Tag. (...) Beruht die Überschreitung einer Inzidenzstufe maßgeblich auf einem klar abgrenzbaren Infektionsgeschehen in einer Einrichtung oder einem Unternehmen und ist eine Ausbreitung nach Einschätzung der zuständigen Behörden aufgrund der wirksamen Kontaktnachverfolgung nicht zu erwarten, kann das Ministerium von der Ausweisung der höheren Inzidenzstufe absehen.“

Der Inzidenzwert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Die offiziellen Werte sind ausschlaggebend, wenn es um die Reduzierung und Verschärfung von Schutzmaßnahmen geht. Maßgeblich sind (auch für die NRW-Coronaschutzverordnung) die Inzidenzwerte, die das RKI in einer Tabellendatei auf dieser Website veröffentlicht: https://www.rki.de/inzidenzen. Hier folgen die vergangenen acht Werte für den Kreis Paderborn: 4,2 – 3,6 – 4,9 – 5,8 – 6,2 – 6,5 (Sonntag) – 6,2 – 7,1. Dabei handelt es sich jeweils um die tagesaktuell gemeldeten Werte, die nicht zu verwechseln sind mit denen nach Meldedatum beim LZG. Diese steigen durch Nachmeldungen rückwirkend. Sie sind hier auf der Website des Landeszentrums aufgelistet und dort über folgende Einstellungen zu finden: „Paderborn > Verlauf > alle Fälle > 7 Tage > pro 100.000“.

Das NRW-Gesundheitsministerium veröffentlicht für die Kreise und kreisfreien Städte die dort jeweils geltenden Inzidenzstufen und veränderte Einstufungen sowie deren Wirksamkeitsdatum und die für das Land geltende Inzidenzstufe täglich aktuell unter www.mags.nrw.

Inzidenzwert: Blick in die Nachbarkreise

Der Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen liegt am Freitag, 9. Juli, bei 5,9 (Vortag: 5,7) und in Deutschland bei 5,5 (5,2). Der Blick in die Paderborner Nachbarkreise ergibt nach LZG-Angaben folgendes Bild: Gütersloh 3,6 (2,7) – Hochsauerlandkreis 10 (11,9) – Höxter 5 (5) – Lippe 15,5 (16,4) – Soest 6,3 (6,6).

Inzidenzwert: Kommunen im Kreis Paderborn

Der Kreis Paderborn veröffentlicht auf seiner Website (hier geht es direkt zum Dashboard) für die Städte und Gemeinden nicht-offizielle, „kreiseigene Inzidenzwerte, die auf unseren veröffentlichten und berechneten Zahlen beruhen“ (Stand: Donnerstag, 8. Juli, 16 Uhr):

Altenbeken 0 (Mittwoch: 0) – Bad Lippspringe 18,5 (0) – Bad Wünnenberg 0 (0) – Borchen 7,5 (7,5) – Büren 13,9 (13,9) – Delbrück 0 (0) – Hövelhof 12,3 (12,3) – Lichtenau 0 (9,5) – Paderborn 1,3 (2) – Salzkotten 20 (24).

Auf dem Dashboard gibt der Kreis unter dem Reiter „Copyright“ Erläuterungen zur Sieben-Tages-Inzidenz (siehe dazu auch unten „Stichwort: Melde- und Übermittlungsverzug“).

Impfzahlen

Laut Impfbericht der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) hat es im Kreis Paderborn bis einschließlich Mittwoch, 7. Juli, folgende Impfungen gegeben:

– in den Arztpraxen: 82.399 (Dienstag: 81.485) Erstimpfungen, 45.746 (43.886) Folgeimpfungen, 52.216 (50.333) vollständig geimpft (Folgeimpfungen + „Johnson & Johnson“-Impfungen)

– im Kreis-Impfzentrum in der Salzkottener Sälzerhalle: 65.673 (65.136) Erstimpfungen, 58.197 (57.936) Folgeimpfungen, 58.208 (57.947) vollständig geimpft (Folgeimpfungen + „Johnson & Johnson“-Impfungen)

– mobile Teams: 12.235 (12.223) Erstimpfungen, 10.740 (10.740) Folgeimpfungen, 11.089 (11.089) vollständig geimpft (Folgeimpfungen + „Johnson & Johnson“-Impfungen)

Stand einschließlich Sonntag: Inklusive der Impfungen in Krankenhäusern (Erstimpfungen: 18.957, vollständig geimpft: 15.202), aber ohne die Impfungen von Betriebs- und Privatärzten haben laut Kreisverwaltung 175.588 (57,04 Prozent der Bevölkerung des Kreises Paderborn) eine Erstimpfung und 124.624 (40,48) eine Folgeimpfung erhalten. Vollständig geimpft sind 131.652 Bürger (42,8) des Kreises Paderborn.

www.corona-kvwl.de/impfbericht

Dashboard des Kreises Paderborn zu Corona-Impfungen

Hintergrund

Weitere Informationen

Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus in OWL, Deutschland und auch weltweit lesen Sie im Newsblog des WESTFALEN-BLATTES.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr und am Samstag in der Zeit von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 zu erreichen. Beantwortet werden allgemeine Fragen zu Covid-19: www.kreis-paderborn.de/corona. Der Kreis Paderborn hat zudem eine Impfseite www.kreis-paderborn.de/impfen und eine Schnelltest-Seite inklusive Teststellen www.kreis-paderborn.de/schnelltest erstellt.

Unter www.corona-schutzimpfung.de ist ein Informationsangebot abrufbar, das bundeseinheitliche Informationen rund um die Schutzimpfung bereithält. Es gibt auch einen Infoservice per Newsletter. Unter der Rufnummer 116117 werden Fragen rund um Corona-Schutzmaßnahmen und die -Schutzimpfung beantwortet – kostenlos, sieben Tage pro Woche, von 8 bis 22 Uhr.

Hier informiert die Bundesregierung zum Coronavirus und zur Corona-Schutzimpfung.

Und hier informiert das Land Nordrhein-Westfalen: https://www.land.nrw/corona. Ein Überblick der aktuellen Regelungen findet sich hier: www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw. Hier geht es direkt zur aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung (gültig ab 9. Juli; PDF). Darin:

I. Allgemeiner Teil – §1: Zielsetzung, Anwendungsbereich

4: „Die Zuordnung zu einer höheren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Kalendertagen überschritten wird, mit Wirkung für den übernächsten Tag. Abweichend davon erfolgt die Zuordnung beim Übergang von der Inzidenzstufe 0 zur Inzidenzstufe 1 erst, wenn der Grenzwert an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird; nur wenn ein nicht lokal begrenzter und dynamischer Anstieg vorliegt, kann das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales diese Frist mit gesonderter Begründung auf bis zu drei Tage verkürzen. Die Zuordnung zu einer niedrigeren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Kalendertagen unterschritten wird, mit Wirkung für den übernächsten Tag.“

Stichwort: Melde- und Übermittlungsverzug

Das LZG führt zum Meldeprozess auf seiner Website folgendes aus: „Dargestellt wird der jeweilige Meldestand, den die Gesundheitsämter entsprechend den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) anhand der örtlichen Meldungen feststellen und an das LZG übermitteln. Das LZG seinerseits leitet die Daten täglich im Laufe des Abends an das Robert-Koch-Institut (RKI) weiter, beide weisen einmal täglich zum Tageswechsel einen aktualisierten Stand aus. Dieser mehrstufige Meldeprozess ist vor allem in den örtlichen Gesundheitsämtern arbeits- und zeitaufwändig und unterliegt einer ständigen Qualitätssicherung. Daher kommt es immer wieder vor, dass die Angaben auf der örtlichen, der Landes- und der Bundesebene nicht vollständig deckungsgleich sind. Insbesondere ist es möglich, dass vor Ort bereits Informationen vorliegen, die noch nicht im Meldewesen weitergeleitet wurden.“

Erläuterung des LZG zur Inzidenz: „In die 7-Tage-Inzidenz geht die Anzahl aller Fälle ein, deren Meldedatum innerhalb der vergangenen 7 Tage vor dem Berichtszeitpunkt fällt. Bei der Eingabe von Fällen in das Infektionsmeldesystem wird jedem Falldatensatz ein Meldedatum zugewiesen. Dabei handelt es sich um dasjenige Datum, an dem das zuständige Gesundheitsamt erstmalig von dem betreffenden Fall Kenntnis erhalten hat.“

Das RKI schreibt zu einem möglichen Melde- und Übermittlungsverzug auf seiner Website: „Für die Gesamtzahl pro Bundesland/Landkreis werden die den Gesundheitsämtern nach Infektionsschutzgesetz gemeldeten Fälle verwendet, die dem RKI bis zum jeweiligen Tag um 0 Uhr übermittelt wurden. Für die Darstellung der neuübermittelten Fälle pro Tag wird das Meldedatum verwendet – das Datum, an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn elektronisch erfasst hat. Zwischen der Meldung durch die Ärzte und Labore an das Gesundheitsamt und der Übermittlung der Fälle an die zuständigen Landesbehörden und das RKI können einige Tage vergehen (Melde- und Übermittlungsverzug). Jeden Tag werden dem RKI neue Fälle übermittelt, die am gleichen Tag oder bereits an früheren Tagen an das Gesundheitsamt gemeldet worden sind. Diese Fälle werden in der Grafik Neue COVID-19-Fälle/Tag dann bei dem jeweiligen Datum ergänzt.

Kreis Paderborn: „Die Sieben-Tages-Inzidenz ... ist ein wichtiger Indikator für den Stand und die Entwicklung der Pandemie. Laut Corona-Schutzverordnung des Landes NRW ist der Inzidenzwert, der täglich vom Landeszentrum für Gesundheit (LZG) für die Kreise und kreisfreien Städte veröffentlicht wird, maßgeblich für eine Verschärfung bzw. Lockerung der Schutzmaßnahmen. Deshalb veröffentlichen wir als Inzidenzwert für den gesamten Kreis den vom LZG ausgewiesenen Wert. Für die Städte und Gemeinden veröffentlichen wir kreiseigene Inzidenzwerte, die auf unseren veröffentlichten und berechneten Zahlen beruhen. ... Insbesondere ist es möglich, dass vor Ort bereits Informationen vorliegen, die noch nicht im Meldewesen weitergeleitet wurden. So meldet der Kreis Paderborn Personen mit einem positiven Schnelltest (POC-Test) als Infektionsfall und veröffentlicht diese, noch bevor er durch einen PCR-Test bestätigt wurde. Das LZG veröffentlicht hingegen gemäß den bundesweiten RKI-Vorgaben Infektionsfälle mit einem positiven PCR-Test. Alle Beteiligten sind grundsätzlich bemüht, diese Abweichungen möglichst gering zu halten. Sie sind aber teils aufgrund der Abläufe im Meldeprozess, teils aber auch aus den unterschiedlichen Aufgabenstellungen der verschiedenen Ebenen nie gänzlich vermeidbar.“ Quelle: Kreis Paderborn (Reiter „Copyright“)