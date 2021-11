43-Jähriger wird vermisst

Björn B. wurde am Sonntag, 14. November, gegen 14.30 Uhr letztmalig an der Straße Wolfsacker in Bielefeld-Brake gesehen und wird seitdem vermisst.

Die Polizei fragt: Wer hat Björn B. gesehen? Foto: Polizei Bielefeld

Die polizeiliche Fahndung führte bislang noch nicht zum Auffinden des Gesuchten.

Wer hat Björn B. gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Bielefeld unter Telefon 0521/5450 entgegen.