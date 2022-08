435 Gesellen aus Paderborn erhalten ihre Gesellenbriefe

739 Auszubildende im Handwerk haben in diesem Jahr ihre Gesellenprüfung erfolgreich bestanden. In der Phoenix-Contact-Arena in Lemgo gab es nun die Gesellenbriefe. „Sie haben die richtige Wahl getroffen“, gratulierte Kreishandwerksmeister Mickel Biere den anwesenden Nachwuchshandwerkern. Sie seien positive Botschafter für die Ausbildung im Handwerk.

Bei der Ausgabe der Gesellenbriefe in der Phoenix-Contact-Arena in Lemgo herrschte Hochbetrieb.

Nachdem die Coronapandemie in den vergangenen zwei Jahren die Lossprechungsfeier auf die Ehrung der Innungsbesten beschränkt hatte, konnten nun alle Gesellinnen und Gesellen persönlich an der feierlichen Übergabe teilnehmen. Insgesamt erhielten 435 Gesellen aus Paderborn und 304 Gesellen aus Lippe ihre Gesellenbriefe und „können nun in eine vielversprechende Karriere als Handwerker durchstarten“, so Mickel Biere in seiner Begrüßungsrede.

Grundsolides Fundament für den weiteren Lebensweg gelegt

„Sie haben mit ihrer Ausbildung im Handwerk die richtige Wahl getroffen“, sagte er an die anwesenden Nachwuchshandwerker gerichtet. Und mit dem erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung im Handwerk habe man nicht nur ein grundsolides Fundament für den weiteren Lebensweg gelegt, sondern auch viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Denn wer nach der Ausbildung im Handwerk Führungsverantwortung übernehmen oder sich selbstständig machen möchte, kann das im Anschluss an eine Ausbildung ohne Probleme realisieren.

Auf der Gesellenebene gibt es etwa die Möglichkeit, sich als Servicetechniker, Fachwirt oder Ausbilder weiterzubilden. Danach bietet der Meister im Handwerk die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen oder als Betriebsleiter aufzusteigen. Und selbst dann gibt es noch weitere Perspektiven, beispielsweise mit einer Weiterbildung zum geprüften Betriebswirt, zum Restaurator oder Gestalter im Handwerk.

Die Innungsbesten aus dem Kreis Paderborn mit Michael H. Lutter (Hauptgeschäftsführer Kreishandwerkerschaft, links) und Kreishandwerksmeister Mickel Biere (rechts). Foto: Dietmar Flach

„Machen Sie das beste aus Ihrer Zukunft“, so der Appell des Kreishandwerksmeisters, „und nutzen sie die vielen Aufstiegschancen und –möglichkeiten. Diese Aussage unterstrich auch Michael Lutter, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe in seinem Schlusswort mit den Worten: „Die Welt steht Ihnen nicht nur sperrangelweit offen, Sie können Sie auch verändern“.

Handwerker seien schließlich die Wegbereiter der Energiewende. „Das Handwerk ist vielleicht die größte Klimabewegung, die es gibt“, so Lutter. Wer das Klima retten wolle, habe dazu im Handwerk alle Möglichkeiten. Denn durch die geplante Energiewende seien klassische Handwerksberufe plötzlich „Klimaberufe“. „Elektroniker, Mechatroniker, Installateure und eben auch Dachdecker werden beispielsweise benötigt, um die Energieziele der Bundesregierung zu erreichen. Solar- und Windanlagen müssen gebaut und gewartet, Elektroautos fachkundig repariert und Gebäude klimafreundlich saniert werden“, so Lutter.

Fachkräfte seien daher auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt und dringend benötigt. Bis zum Jahr 2030 würden etwa 440.000 zusätzliche Fachkräfte benötigt. Das wiederum berge natürlich immense Chancen für junge Menschen. „Wer eine Ausbildung im Handwerk sucht, der findet definitiv einen Ausbildungsplatz“, so Lutter. Die Ausbildungsoffensive „Folge deinem Ich“ und die passgenaue Besetzung der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe seien interessierten Schülerinnen und Schülern behilflich bei der Suche und fungierten als Schnittstelle zwischen Bewerbern und Firmen.

Die Innungsbesten aus dem Kreis Paderborn

Baugewerken-Innung Paderborn: Maurer: Roman Göstenkors (Protte-Bau GmbH, Delbrück).

Dachdecker-Innung Paderborn: Dachdecker: Luke Wills (Jürgen Stangenberg GmbH, Salzkotten)

Fachinnung Elektrotechnik Paderborn: Elektronikerin: Celine Knoke (Reinhold Schmidt, Paderborn)

Friseur- und Kosmetik-Innung Paderborn: Friseur: Kevin Isak (Karin Bezensek, Paderborn)

Innung des Kfz-Handwerks Paderborn und Höxter: Kfz-Mechatroniker: Josia Held (Autohaus Vollmari, Paderborn)

Maler und Lackierer-Innung Paderborn: Maler und Lackierer: Leon Schulte (Sebastian Rodehutskors, Paderborn)

Innung Metall Paderborn: Feinwerkmechaniker: Marvin Klocke (Maschinenbau Fricke GmbH, Paderborn), Metallbauer: Julius Tholl (Martin Henke Metallbau GmbH, Salzkotten)

Innung für das Nahrungsmittelhandwerk Paderborn: Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk: Laura-Mary Bruns (Bäckerei Kloke, Paderborn), Fleischer: Johannes Funke (Markus Timmer, Salzkotten)

Raumausstatter-Innung Paderborn: Raumausstatterin: Jana Gottfried (Thomas Fiene, Schieder-Schwalenberg)

Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Paderborn: Anlagenmechaniker: Leo Relard (Blome & Vonderheide, Hövelhof)

Tischler-Innung Paderborn: Tischler: Jan Kerkemeier (Tischlerei Rasche, Delbrück)

Fachinnung Zimmerei und Holzbau Paderborn: Zimmerer: Noah Bormann (Meinolf Peter, Bad Lippspringe), Kaufmann für Büromanagement: Florian Koch (Auto-Sommer, Brakel)