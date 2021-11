44 neue Infektionen im Kreis Höxter

44 neue Corona-Infektionen hat das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag gemeldet. Die Zahl der aktiv Infizierten stieg binnen 24 Stunden um 30 auf 321. Das ist der höchste Wert seit Februar.

Auf Intensivstationen werden kreisweit zwei Covid-19-Patienten behandelt, einer weniger als am Mittwoch.

Der Inzidenzwert lag um Mitternacht bei 123.8. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid 19 wurden am Donnerstag nicht gemeldet. Den stärksten Anstieg bei den Infektionen gab es in Bad Driburg. In der Kurstadt wurden 14 Neuansteckungen registriert.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 65 (+13) aktiv Infizierte, 14 Neuinfektionen, Inzidenz 175.

Beverungen: 37 (-1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 100.

Borgentreich: 12 (+/-0) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 118.

Brakel: 41 (+3) aktiv Infizierte, sechs Neuinfektionen, Inzidenz 136.

Höxter: 90 (+/-0) aktiv Infizierte, fünf Neuinfektionen, Inzidenz 105.

Marienmünster: 5 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 61.

Nieheim: 4 (+2) aktiv Infizierte, zwei Neuinfektionen, Inzidenz 50.

Steinheim: 26 (+3) aktiv Infizierte, drei Neuinfektionen, Inzidenz 111.

Warburg: 34 (+6) aktiv Infizierte, acht Neuinfektionen, Inzidenz 113.

Willebadessen: 7 (+4) aktiv Infizierte, vier Neuinfektionen, Inzidenz 86.

Intensivstationen

Im Kreis Höxter wurden am Donnerstagvormittag laut DIVI-Intensivregister zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Sie müssen beide künstlich beatmet werden.