45 Verkehrsverstöße bei Kontrollen festgestellt 

Polizei Paderborn erwischt 20 Autofahrer mit Handy am Ohr

Paderborn

Bei den regelmäßigen Schwerpunktkontrollen der Polizei Paderborn stand am vergangenen Donnerstag das Thema Ablenkung im Fokus. Die Beamtinnen und Beamten stellten in Paderborn, Paderborn-Schloß Neuhaus sowie in Salzkotten und Lichtenau insgesamt 45 Verkehrsverstöße fest.