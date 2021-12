450 Kinder erhalten ersten Pieks

Warburger Impfkooperation geht jetzt in die Weihnachtspause

Warburg

48,7 Prozent aller Bewohner im Kreis Höxter waren am Freitag bereits „geboostert“. Sie haben also ihre dritte Coronaschutzimpfung erhalten, die nach allem, was bekannt ist, auch ganz passabel gegen die neue Virusvariante „Omikron“ schützen soll.

Von Jürgen Vahle