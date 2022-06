46-Jähriger an Sammelteichen geschlagen

In Schloß Holte-Stukenbrock aus einer Gruppe von vier bis fünf Personen heraus attackiert

Schloß Holte-Stukenbrock

Bereits in der vergangenen Woche ist es Donnerstagnacht zwischen 1 und 3 Uhr am Sammelteich an der Dechant-Brill-Straße zu einer Schlägerei mehrerer bislang unbekannter Personen mit einem 46-jährigen Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock gekommen.