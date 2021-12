47-Jährige kommt verletzt ins Krankenhaus

Nach einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw am Dienstag, 21. Dezember, bei Nieheim ist eine 47-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Unfall bei Nieheim: Eine Autofahrerin musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Rettungsmaßnahmen ist die Landstraße für eine Stunde gesperrt worden.

Gegen 12 Uhr war ein 58-jähriger Mann aus Detmold mit seinem Lkw auf der L755 aus Richtung Nieheim-Oeynhausen in Richtung Nieheim unterwegs. An einer Hofzufahrt bog der Lkw nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden VW Golf. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 47-jährige VW-Fahrerin aus Nieheim wurde bei der Kollision verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Frontschadens musste der nicht mehr fahrbereite VW abgeschleppt werden. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro. Die Feuerwehr Nieheim war am Unfallort zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe tätig. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Landstraße zwischen Nieheim und Nieheim-Merlsheim für rund eine Stunde gesperrt, berichtet die Polizei.