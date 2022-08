47 Wochenstunden an der OPG im Einsatz

Thorsten Furchert ist der neue zweite Hausmeister an der Hiddenhauser Gesamtschule – Ärger über Beschädigung und Müll

Hiddenhausen

150 Bewerber sind bei der Gemeinde Hiddenhausen für die Stelle des Hausmeisters an der Olof-Palme-Gesamtschule eingegangen. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie bekomme“, sagt Thorsten Furchert. Der 56-Jährige hat sich gegen die immense Zahl an Mitbewerbern durchgesetzt und ist nun der zweite Mann neben Dirk Begemann an der Gesamtschule.

Von Karin Koteras-Pietsch