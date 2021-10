48-Jähriger vorläufig festgenommen

Diverse Kisten Bier und Spirituosenkartons im Wert von etwa 850 Euro sind in der Nacht zu Dienstag aus einem Getränkemarkt in Vlotho gestohlen worden. Die Polizei musste nicht lange fahnden, bis sie einen Verdächtigen gefunden und vorläufig festgenommen hatte.

Am Dienstagmorgen wurden Polizeibeamte zunächst zu einem Einbruch in ein Getränkemarkt am Mühlenplatz in Vlotho gerufen. Wie die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, betrat gegen 1.20 Uhr ein Mann das Außengelände des Marktes. Er hatte einen Stacheldrahtzaun mit einem Werkzeug aufgetrennt, um zum Lagerplatz des Marktes zu gelangen. Von dort wurden die Getränkekisten gestohlen und an eine weitere Person übergeben.

Durch die Videoaufzeichnungen gab es eine ziemlich genaue Beschreibung des Gesuchten. Während eines anderen Einsatzes am Dienstag gegen 11.50 Uhr auf der Berliner Straße fiel einer Polizistin ein Mann auf, auf den die Beschreibung des Tatverdächtigen für den Einbruch passte. Er hatte die gleiche Kleidung an, außerdem war sein T-Shirt an mehreren Stellen aufgerissen. Der Mann hatte oberflächliche Verletzungen an den Unterarmen. „Es besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige sich die Verletzungen beim Steigen durch den Stacheldrahtzaun zugezogen hat“, so die Polizei.

Bei der Überprüfung des 48-Jährigen aus Eschweiler an seiner Wohnung stellten die Beamten fest, dass gegen den polizeibekannten Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Zudem wurden in der Unterkunft diverse alkoholisierte Personen sowie alkoholische Getränke aufgefunden.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen und dauern noch an. Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam nach Herford verbracht.