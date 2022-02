480 Tonnen Rollrasen für  die Benteler-Arena

SC Paderborn spielt am Samstag gegen Dresden schon auf dem neuen Grün

Noch sieht es nicht danach aus. Aber bis zum nächsten Heimspiel des SC Paderborn an diesem Samstag, 12. Februar, liegt in der Benteler-Arena der neue Rasen.

Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Kritik an dem schlechten Untergrund im Stadion gegeben. Den Paderbornern macht seit Jahren die Drainage in der heimischen Arena große Sorgen.

Deshalb wurde neuer Sand mit Treckern in das Stadion gebracht und der Untergrund mit speziellen Maschinen befestigt. Im Laufe dieses Mittwochs, 9. Februar, sollen die Arbeiten der Firma Peiffer aus Düsseldorf abgeschlossen sein und 480 Tonnen Rollrasen verlegt sein.

Bereits an diesem Samstag, 12. Februar, wird dann auf der etwa 8000 Quadratmeter großen Fläche wieder der Ball rollen: Der SCP trifft dann auf Dynamo Dresden. Für SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger spielt der Zeitfaktor keine Rolle: „Wenn der Rasen liegt, könnte sogar sofort gespielt werden.“.