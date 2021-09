50 Fahrzeuge kontrolliert: drei Autofahrer unter Drogen

Schwerpunkt „Fahrtüchtigkeit“: Polizei an der Schloßstraße in Hövelhof aktiv

Hövelhof/Paderborn

Bei Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt „Fahrtüchtigkeit“ hat die Polizei am Montag insgesamt 41 Verstöße festgestellt und geahndet. Die Kontrollen erfolgten in Hövelhof an der Schloßstraße.

