„50 Jahre Jugendfeuerwehr“ gefeiert

Zu ihrem 50-jährigen Jubiläum hat die Jugendfeuerwehr Oberbauerschaft einen Tag der Offenen Tür am Feuerwehrhaus an der Benndorfer Straße veranstaltet. Die Feier startete mit einem kurzen Festakt, in dem auf die Entwicklung der Nachwuchsabteilung der Löschgruppe in den vergangenen fünf Jahrzehnten geblickt wurde.

Im Jahr 1972 wurde im ehemaligen Gerätehaus am Eichendorffweg unter der Leitung von Hans-Jürgen Brinkmann die erste Jugendfeuerwehr in der Gemeinde Hüllhorst gegründet. Zur Gründungsversammlung konnten damals 14 Jugendliche begrüßt werden. Zur Jubiläumsfeier waren neben Hans-Jürgen Brinkmann auch Reiner Rieke, Olaf Stallmann und Udo Frömel aus dieser Gruppe anwesend. Lange Zeit waren es nur männliche Mitglieder, doch seit ungefähr 25 Jahren haben auch Mädchen ihren festen Platz in der Gruppe gefunden.

War es früher vornehmlich das Ziel in der Jugendfeuerwehr, die Nachwuchsbildung für den aktiven Dienstbetrieb zu gewährleisten, ist es heute eine Vielzahl an Aufgaben mehr. Neben den Grundlagen in der feuerwehrtechnischen Ausbildung werden auch sportliche Aktivitäten, Spiele- und Filmabende sowie Ausflüge angeboten. Werte wie Hilfsbereitschaft, Verantwortung und Integration zu vermitteln, sind die Basis der Arbeit in der Jugendfeuerwehr. Heute besteht die Jugendfeuerwehr Oberbauerschaft aus 25 Jungen und Mädchen. Von den aktuell 28 Mitgliedern der aktiven Löschgruppe waren 25 Feuerwehrfrauen und -männer vorher in der Jugendfeuerwehr.

Die Jugend der Löschgruppe Oberbauerschaft ist bei der Löschübung im Einsatz. Foto: Christine Honermeyer

Feuerwehrmann Denny Klassen betrachtete nach dem Rückblick auch seine eigene Zeit in der Jugendfeuerwehr. Abschließend bedankte er sich bei den Jugendgruppenleitern für diese wertvollen Erfahrungen und gute Ausbildung, die er so nun selbst als Mitglied in der Leitung der Jugendfeuerwehr weiterführen wird. Im Anschluss daran folgten Grußworte der zahlreichen Gäste. Neben dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Hüllhorst, Stefan Mehnert, überbrachten auch der Ortsvorsteher von Oberbauerschaft, Matthias Dabelstein und der Bürgermeister Michael Kasche ihre Grüße. Die beiden Vertreter der Politik haben eine besondere Beziehung zu der Jugendgruppe, denn beide waren dort lange Jahre Mitglied.

Zum Abschluss sprach der Oberbauerschafter Löschgruppenführer Michael Möller. Er sprach dem Organisationsteam sein Lob für die Vorbereitung dieser Veranstaltung aus und begrüßte ganz besonders die Jugendfeuerwehr aus der Partnerlöschgruppe Bad Rehburg in Niedersachsen. Zudem hob er hervor, dass die Jugendfeuerwehr wichtig für die Nachwuchsförderung der Löschgruppe sei und somit die Grundlage für die Sicherheit der Bürger in Oberbauerschaft und der Gemeinde Hüllhorst bilde. „Es ist beruhigend zu wissen, dass es zahlreichen Nachwuchs in der Jugend gibt, doch leider können die Übungsdienste nicht immer unter optimalen Bedingungen stattfinden, denn es fehlen im Feuerwehrhaus Oberbauerschaft die entsprechend großen und eigenen Räume“, sagte Michael Möller.

Zahlreiche Besucher sind zum Tag der offenen Tür der Jugendfeuerwehr Oberbauerschaft gekommen. Foto: Christine Honermeyer

Um den Tag der offenen Tür abwechslungsreich zu gestalten, hatte sich das Organisationsteam um Denny Klassen, Pascal Oevermann, Pia Stallmann und Thorben Frömel einiges ausgedacht.

Hauptattraktionen waren die Schauübung der Jugendfeuerwehr, die Demonstration einer Fettexplosion und Simulation der Rettung einer Person aus einem verunfallten PKW mit der Rettungsschere, die von Olaf Struckmeier für die Zuschauer erklärend moderiert wurde.

Rund um das Feuerwehrhaus waren verschiedene Fahrzeuge der Feuerwehr ausgestellt und wurden von den Kameraden gerne den interessierten Kindern und Erwachsenen erklärt. Aus Oberbauerschaft konnten das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und der Einsatzleitwagen, aus Schnathorst der neue, technisch ausgestattete Einsatzleitwagen und das Katastrophenschutzfahrzeug besichtigt werden. Außerdem war ein Spezialfahrzeug aus Espelkamp vor Ort.