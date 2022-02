50 Jahre und kein bisschen leise

Sie lebt mit ihrer Orgel. Im wahrsten Sinne. Denn Ingeborg Renz hat nicht nur in ihrem Haus ein Instrument untergebracht, sie spielt seit 50 Jahren die Kirchenorgel in St. Nikolaus

Das Haus hat die engagierte Kirchenmusikerin selbst konzipiert, damit eine Kirchenorgel hineinpasst. Die vielen Engelfiguren, deren Namen sie alle weiß, stammen von ihren Reisen durch die Welt. Besucher spüren: Sie kommen zu einem musikalischen und geistlichen Menschen. Ingeborg Renz feiert in diesem Tagen Dienstjubiläum. 50 Jahre spielt und singt sie in der Nikolauskirche Gehlenbeck.

Mit 16 Jahren Orgelunterricht

Ingeborg Renz blickt zurück auf eine lange Zeit, in der sie ehrenamtlich die Kirchenmusik in Gehlenbeck und darüber hinaus geprägt hat. Nicht ohne Grund wurde die Grundschulleiterin 1997 von der Evangelischen Kirche von Westfalen zur Kantorin ernannt. In der Begründung hieß es: „Sie hat sich weit über das von ihr zu fordernde Maß hinaus in das Gemeindeleben eingebracht.“ Denn schon früh begann ihr musikalisches Engagement für Gehlenbeck. Seit 1966, als sie das erste Mal die Orgelvertretung übernahm, ist sie der Gemeinde treu geblieben und hat sie kirchenmusikalisch, liturgisch und theologisch geprägt. Ihre enge Verbundenheit mit Hiltrud Wolff, der Grande Dame der Kirchenmusik der Region, ist ihr immer noch abzuspüren.

Schon im Elternhaus musizierte Ingeborg Renz und spielte Flöte und Klavier. „Ich war damals auch das erste Mädchen im Posaunenchor in Lübbecke.“ Mit 16 Jahren nahm sie Orgelunterricht und erwarb 1967 den D-Schein, 1969 den C-Schein und übernahm die Orgelstelle in St. Nikolaus. 1972 erfolgte die offizielle Anstellung.

1972 offiziell angestellt

„Als ich 1972 gebeten wurde, einen Chor zu gründen, tat ich es unter der Voraussetzung, dass ich selbst die Sängerinnen und Sänger ansprechen und Stimmbildung machen durfte“, erinnert sich Renz. „So zog ich mit ‚Frau Pastor‘ Maria Hartmann durch Gehlenbeck und fragte Frauen und Männer, die in meinem neuen Chor singen sollten.“

Sie hat die Gabe, Menschen mitzunehmen in ihre musikalische Welt, und mit ihrer Begeisterung steckt sie Chor und Gemeinde an.

Kreiskantor Heinz-Hermann Grube sagt: „Es ist ein Glück für uns alle, dass Ingeborg Renz in Lübbecke, im Kirchenkreis so lange gewirkt hat und immer noch segensreich wirkt.“ Pfarrerin Barbara Fischer fügt an: „Was wäre St. Nikolaus ohne die musikalische Verkündigung?“

Große Dankbarkeit

Heute blickt Renz zurück auf 50 Jahre Dienst in St. Nikolaus. Sie ist dankbar für 50 Jahre erfüllende Arbeit mit dem Kirchenchor, für 50 Chorkonzerte bis 2015, die sie mit Orchesterleiterin Rosa Meyring durchgeführt hat, dankbar für eine lebendige, singfreudige Gottesdienstgemeinde und dankbar für die fruchtbare, fröhliche und wertschätzende Zusammenarbeit mit Pfarrerin und Küsterin. 2016 gab sie die Chorleitung an Jeannette Krügel ab, singt aber noch mit und vertritt bei Bedarf die Leiterin. Ihren Dienst an der Orgel versieht sie nach wie vor mit Freude, ebenso die Mitarbeit am Gemeindebrief und in der musikalischen Öffentlichkeitsarbeit der Region. Ein 50-jähriges Dienstjubiläum ist etwas Besonderes. „Das 60-Jährige strebe ich nicht an“, sagt sie augenzwinkernd. „Alles hat seine Zeit.“