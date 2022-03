50-Jähriger soll Jungen unsittlich berührt haben

Eigentlich hätte das Landgericht Detmold am Donnerstag gegen einen Paderborner verhandeln sollen. Und eigentlich hätte der 50-Jährige die Chance haben können, zumindest auf freiem Fuß zu bleiben – hypothetisch, je nachdem wie das Gericht geurteilt hätte. Das ist jetzt alles graue Theorie. Der Angeklagte erschien nicht, und jetzt wartet ein Haftbefehl auf ihn.

Angeklagter Paderborner taucht vor Prozessbeginn am Landgericht Detmold ab

Der Paderborner soll in Schlangen bei Besuchen in der Wohnung einer Bekannten deren Sohn unsittlich berührt haben, drei Mal insgesamt in der Zeit von März bis November 2019. Ein Mal soll der 50- Jährige den damals neun Jahre alten Jungen geohrfeigt haben, als dieser sich beschwerte – der Mann solle aufhören, ihn im Intimbereich anzufassen, das nerve ihn.