50 Kilometer Idylle auf dem Rad genießen

Der Emmer-Radweg wurde erfolgreich erweitert und neu aufgestellt. In Zusammenarbeit der fünf teilnehmenden Orte Steinheim, Schieder-Schwalenberg, Lügde, Bad Pyrmont und Emmerthal wurde die Strecke nun um das Teilstück von Steinheim bis Lügde erweitert und eine neue Karte in einer Auflage von 10.000 Stück gestaltet.

Naturerlebnisse, kulturelle Höhepunkte und Gebäude voller Geschichte und Geschichten folgen entlang des Emmer-Flusslaufes wie an einer Perlenkette aufeinander. Der Emmer-Radweg verbindet all diese Punkte auf einer 50 Kilometer langen Tour von Steinheim bis nach Emmerthal.

MEHR ZUM THEMA Drei spannende Rätselwanderungen durch Steinheim, Schieder-Schwalenberg und Lügde Entlang der Emmer Abenteuer erleben

Gleich am Startpunkt (oder auch Endpunkt) wartet das Steinheimer Möbelmuseum auf radelnde Besucher. Foto: Ralf Brakemeier

Die neue Karte informiert unter anderem über den verlängerten Streckenverlauf, Fahrradreparatur-Stationen und Sehenswürdigkeiten am Wegesrand. Wer lieber mit dem Handy unterwegs ist, kann den Streckenverlauf und alle Informationen zu den Wegpunkten auch direkt über den zugehörigen QR-Code abrufen (im Bild rechts).

Märchenschloss kurz vor dem Ziel in Emmerthal: Die Hämelschenburg ist einen Besuch wert. Foto: Ralf Brakemeier

Barocke Bauten wie der Schlossgarten des Schlosses Schieder, der Schieder-See, der preisgekrönte Bad Pyrmonter Kurpark, Bauwerke der Weserrenaissance, wie die berühmte Hämelschenburg, oder seltene Tier- und Pflanzenarten am Flusslauf bieten einen höchst abwechslungsreichen sowie unterhaltsamen Fahrradausflug. Schon am Start- (oder End-)Punkt, die Radler können bequem mit der Bahn anreisen, bietet Steinheim einige interessante Ausflugsziele entlang der Emmer. Neben dem Möbelmuseum und dem Teddy- und Puppenmuseum lädt auch der Emmerauenpark zu einer kleinen, idyllischen Pause auf den Radtour ein.

Idyllisch liegt der Schieder-Stausee da. Hier gibt es verschiedene Plätze, die für eine Radler-Rast lohnen. Foto: Ralf Brakemeier

Es geht durch grüne Auen und idyllisch gelegene Dörfer. Ein ganz besonderes Erlebnis während der Fahrradtour ist die Furt Überquerung in Amelgatzen. Am Endpunkt Emmerthal besteht außerdem Anschluss an den Weser-Radweg oder die Möglichkeit, mit der S-Bahn zurück nach Steinheim zu fahren. Die S-Bahn kann zur Abkürzung in allen Ortschaften am Weg genutzt werden.

Erhältlich ist die neue Karte im Tourismusbüro Steinheim, Marktstraße 2.