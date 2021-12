50 Kontrolleure sind Silvester im Einsatz

Das städtische Ordnungsamt wird in der Silvesternacht mit einer halben Hundertschaft an Kontrolleuren in Bielefeld im Einsatz sein. An bestimmten Plätzchen gelten Böller- und Ansammlungsverbot.

Das städtische Ordnungsamt wird in der Silvesternacht mit einer halben Hundertschaft an Kontrolleuren in Bielefeld im Einsatz sein. Stadtsprecher Daniel Steinmeier kündigte an, dass die Ordnungsbehörde „besondere Präsenz“ zeigen werde. Es gelte, die Orte, für die in der Innenstadt ein Ansammlungs- und Feuerwerksverbot bestehe, zu überwachen.