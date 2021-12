50 Teilnehmer gehen „spazieren“

Friedlich ist ein sogenannter Lichter-Spaziergang von mutmaßlichen Kritikern der Corona-Maßnahmen sowie der diskutierten am Montagabend in Halle über die Bühne gegangen. Etwa 50 Personen waren dabei.

Nicht angemeldete Versammlung am Montag in Halle

Zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit hat in Halle ein „Lichter-Spaziergang“ stattgefunden. Dazu trafen am Montagabend gegen 17.30 Uhr etwa 50 Personen in der Fußgängerzone Bahnhofstraße beziehungsweise vor dem Rathaus zusammen. Vor dem großen beleuchteten Weihnachtsbaum am Rathaus wurden vereinzelt brennende Kerzen niedergelegt.