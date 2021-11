500 Online-Impftermine sind ruckzuck weg

„Wir hatten knapp 500 Termine zu vergeben. Donnerstagabend haben wir die Registrierung online freigeschaltet. Am Freitagmorgen waren alle Termine weg“, erklärt MuM-Geschäftsführerin Annette Hempen auf Anfrage. Geimpft werden soll im Gebäude des Ärztenetzwerks an der Bünder Viktoriastraße an diesem Samstag, 27. November, von 8 bis 16 Uhr – und zwar mit einem mRNA-Vakzin. Dazu zählen die Präparate der Firmen Pfizer-Biontech und Moderna.

„Es werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen durchgeführt. Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren“, informiert Annette Hempen. Sie betont: „Die Taktung zwischen den Impfterminen ist eng. Das wird herausfordernd für uns. Daher ist es wichtig, dass die Leute, die zu uns kommen, kooperativ sind.“ Die MuM-Geschäftsführerin bittet die Impfwilligen daher, punktgenau zu ihren gebuchten Termin zu erscheinen. „Die Leute sollten ihren Impfpass schon griffbereit haben und auch keine Kleidung anziehen, bei der es lange dauert, den Oberarm freizumachen. Das würde uns total helfen.“ Personen, die ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten, sollten die notwendigen Unterlagen bereits im Vorfeld ausgefüllt haben.

Die Aktion am Samstag soll nur der Auftakt sein. Im MuM-Gebäude soll auf Dauer ein Impfzentrum installiert werden. „Dazu sind wir vom Kreis Herford beauftragt worden“, so Hempen.

Angedacht sei zunächst, Impfaktionen immer samstags anzubieten, das Angebot aber weiter auszubauen. Die Terminvergabe über die MuM-Homepage soll zeitnah erfolgen. „Wir erfahren meistens erst kurzfristig, wie viel Impfstoff wir bekommen und wie viele Termine wir somit vergeben können.“ Zusätzlich verweist die Geschäftsführerin darauf, dass auch in vielen Arztpraxen Impfaktionen angeboten werden. Während an diesem Samstag nur MuM-eigenes Personal zum Einsatz kommt, wird das Team bei den kommenden Aktionen durch Medizinische Fachangestellte aus Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen verstärkt.

Ab Dienstag, 30. November, soll dann das bereits angekündigte Corona-Testzentrum in der Bünder Innenstadt den Betrieb aufnehmen – und zwar im Stadtgarten. Auch hier kooperiert das Ärztenetzwerk mit dem Kreis und der Stadt Bünde. „Unser Testzentrum in Ennigloh ist mehr als ausgelastet. Zuletzt hatten wir an einem einzigen Tag 1400 Testungen dort durchgeführt. Für so eine Menge ist die Einrichtung nicht ausgelegt“, sagt Annette Hempen.

Zunächst soll das Testzentrum am Stadtgarten drei Stunden täglich – von 7 bis 10 Uhr – geöffnet sein: „Die Zeiten richten sich vor allem an Leute, die sich vor der Arbeit testen lassen müssen. Die Öffnungsdauer wollen wir aber sukzessive ausweiten.“ Die MuM-Geschäftsführerin weist darauf, dass für den Besuch des Test- und des Impfzentrums im Vorfeld online Termine ausgemacht werden müssen. Und Annette Hempen hat noch eine Bitte an die Impf- und Testwilligen: „Bitte rufen Sie nicht wegen der Terminvergabe in unserer MuM-Zentrale an. Wir bekommen mittlerweile hunderte Anrufe. Das können wir nicht mehr bewältigen. Wer digital einen Termin bucht, bekommt die Bestätigung per Mail – und hat damit den Termin.“

Infos zum Test- und Impfangebot von MuM: www.mum-buende.de