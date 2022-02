500 Primeln gibt‘s zum Frühlingsfest

Rödinghausen

500 bunte Primeln und jede Menge Angebote – das erwartet die Besucher des Frühlingsfestes in Bruchmühlen, das nach einem Jahr Corona-Zwangspause am Sonntag, 6. März, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr gefeiert wird. Dann sind auch die teilnehmenden Geschäfte in dem Ortsteil geöffnet und erwarten ihre Kunden.

Von Kathrin Weege