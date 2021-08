5000 Euro für Flutopfer

Der Zonta-Club Paderborn hat 5000 Euro auf den Weg gebracht, um in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten einen Beitrag zur Linderung der Not zu leisten. Die Nachrichten und Bilder in den Medien, aber auch persönliche Berichte Betroffener ließen die Mitglieder sofort handeln, schreibt der Zonta-Club.

„Es war uns gleich klar, dass wir zügig und unmittelbar helfen müssen“, sagt Club-Präsidentin Bettina Kees-Schuto. „Dabei scheint uns eine Geldspende den besten Nutzen zu haben, denn die finanzielle Hilfe kann in den betroffenen Gebieten direkt verwandt werden, zumal der Bedarf an Sach- und Materialspenden im Moment wohl gedeckt ist.“

So entschied sich der Zonta-Club, die 5000-Euro-Geldspende der Aktion „Deutschland hilft“ zukommen zu lassen. In der Aktion haben sich Hilfsorganisationen zu einem Bündnis zusammengeschlossen, die sich für die zielgenaue Hilfe verbürgen. „Wir vertrauen der Seriosität, Kompetenz und Umsicht der Aktion ‚Deutschland hilft‘. So kann man in den betroffenen Gebieten selbst darüber entscheiden, wie die Spenden am besten genutzt werden“, heißt es aus dem Zonta-Club.