5000 Meter Kabel werden verlegt

Neue Räume in der Grundschule Mittwald – Vorbereitungen für die W-Lan-Versorgung laufen

Espelkamp

In der Mittwald-Grundschule in Espelkamp werden derzeit rund 5000 Meter Datenkabel verlegt. Die Bildungseinrichtung wird an das schnelle W-Lan-Netz angeschlossen. Zudem werden derzeit neue Klassenräume eingerichtet.

Von Felix Quebbemann